Экс-игрок БАТЭ: Мы не «народец», а народ 5 21.08.2020, 8:52

5,341

Мы - нация.

Журналист «Трибуны» Александр Ивулин пообщался с защитником «Волны» Кириллом Алексияном, который когда-то играл за БАТЭ и противостоял Лионелю Месси в матче с «Барселоной». Футболист рассказал о задержаниях знакомых, восхитился белорусскими девушками и рабочими и предположил, почему молчат белорусские футбольные топы.

– Я солидарен с белорусским народом. Категорически против насилия, которое творится в нашей стране. Это просто ужас! И, конечно, я за честные и прозрачные выборы с камерами наблюдения и множеством независимых наблюдателей.

– Как тебе марш за свободу?

– Я испытал просто невероятные ощущения! Народ так сплотился! Сейчас говорю об этом, и у меня мурашки по телу. Был крайне горд за наш народ. После этого еще больше полюбил Беларусь и белорусов. Все улыбаются, никто не нарушает правила дорожного движения. Я был очень впечатлен! Это просто топ!

– Когда в воскресенье возвращался домой после этого марша, было очень сложно сдержать слезы.

– У меня тоже были слезы на глазах. Это просто непередаваемо. Это нужно было видеть. Если бы пропустил это событие, потом просто не простил бы себе.

– Наверняка фото и видео задержаний мирных протестующих вызывали совершенно другие эмоции…

– Испытал ненависть к работникам силовых структур. Сложно подбирать слова, но только отморозки могут так себя вести. У меня забрали многих знакомых, после их рассказов простить работников ОМОН невозможно. Их поведение – что-то из ряда вон выходящее. Их действия – настоящий бандитизм.

– Что тебе рассказывали знакомые после задержаний?

– Их рассказы сходятся с той информацией, что есть в интернете. Морально уничтожают и издеваются над людьми. Их просто колошматят. Самое печальное, многим омоновцам все это было в радость. Такое ощущение, что это делали не белорусы. Даже не хочу рассказывать, что было с ребятами, которых задержали. Это тупо унижение!

– Самая жесткая история, о которой тебе рассказали?

– Даже не хочу говорить об этом публично.

– Как после этого относиться к словам замминистра МВД, заявившего, что никаких издевательств не было?

– Ребята рассказывали, что в соседнюю камеру зашел этот чиновник, но люди были так избиты, что не могли даже рот открыть. Понятно, они ничего не скажут. Это просто жуть!

– Извинения министра МВД Караева перед теми, кому досталось случайно, принимаются?

– Мне кажется, наверху понимают, что силовики переборщили. Но как можно видеть в обычных мирных белорусах какого-то врага? Какие тут извинения? Белорусы – мирные люди, конечно, но как можно это простить?

– Видел ролик, на котором запечатлена смерть человека в районе станции метро Пушкинская?

– Конечно! Человек поднимает руки вверх, а нам говорят, что у него была граната. И как после этого можно, чисто по-человечески, приносить извинения? Знаешь, сейчас никакие новости совершенно неинтересны. Слежу только за повесткой дня в Беларуси.

– И брестское «Динамо» в Лиге чемпионов?

– Сейчас совсем не до этого.

– Видел, что Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу?

– Да. У меня просто нет слов. Силовики ведут себя бесчеловечно, а их награждают. Я видел, что происходит на заводах. Рабочие – молодцы! Они не боятся говорить. Надеюсь, заводчане не сдадутся. Надеюсь, что не сдадутся и остальные люди, которые бастуют. Как говорится: «Верым! Можам! Пераможам!». Сейчас все мы показываем, что белорусы – не народец, а народ. Мы – нация! Невероятно горд за нас всех.

– Мне кажется, это воодушевление началось с девушек, которые на третий день протестов собрались возле Комаровки.

– Это оценили все. Считаю, девушки сплотили и воодушевили белорусов. Это просто супер! Просто восхищаюсь нашими девушками.

– Что Беларусь ждет дальше?

– Хороший, но сложный вопрос. Я не политик, но надеюсь на перемены. Не понимаю, каким образом действующая власть может вернуть доверие. Народ попросту устал это терпеть.

– Белорусский народ победит?

– Конечно!

– Тебя удивляет, что подавляющее большинство футболистов высшей лиги не высказывается о ситуации в стране?

– Очень. Я думал, что футболисты не останутся в стороне. Ребята, пострадали ни в чем не виноватые люди! В стране, можно сказать, началась война. Как можно оставаться безразличным, если в твоей стране гибнут люди? Наверное, некоторые еще чего-то боятся. Хотя я же не могу влезть в голову другому человеку. Если сейчас могу чем-то кому-то помочь, то пусть напишут мне, будем разговаривать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».