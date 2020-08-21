«Чувство безграничной свободы и единства - непередаваемо» 2 21.08.2020, 9:15

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Фото: tut.by

Впечатления участника вчерашнего митинга в Минске.

Вчера в Минске прошел массовый митинг, впечатления одного из участников опубликовал Telegram-канал «Баста!»

Бесценное чувство безграничной свободы и единства - непередаваемо. Энергетика, исходящая от каждого участника протеста, настолько мощная, что, казалось, вся Площадь просто искрила.

"Вчера вечером отожгли так отожгли! - пишет читательница. - И в Минске, и в других городах. В очередной раз удивлюсь белорусам и еще сильнее верю в победу над тараканом. Я знаю, что она неизбежна!

Митинг на площади Независимости в Минске - это было нечто. Я настолько заряжена позитивом, что готова работать ради освобождения страны в режиме 24/7.

Бесценное чувство безграничной свободы и единства - непередаваемо. Энергетика, исходящая от каждого участника протеста, настолько мощная, что, казалось, вся Площадь просто искрила. Эта энергетика заряжала всех, и когда мы, как обычно, пошли колоннами в сторону своих районов, она заряжало всех, пропитывала каждого и передавалась от человека к человеку!"

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