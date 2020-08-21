В Польше официально объявили нового главу МИД 21.08.2020, 9:06

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Збигнев Рау

Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

Фамилию министра назвал глава правительства Матеуш Моравецкий.

Польша официально объявила имя нового министра иностранных дел, им станет Збигнев Рау.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24.

Рау является депутатом от правящей партии "Право и справедливость" и сейчас возглавляет комитет Сейма по иностранным делам.

Ранее журналисты со ссылкой на свои источники сообщали, что он является наиболее вероятным кандидатом на должность нового министра иностранных дел.

Збигнев Рау заменит на посту главы польской дипломатии Яцека Чапутовича, который подал в отставку вчера утром.

Как прокомментировали в МИД, Яцек Чапутович и раньше заявлял, что после президентских выборов хорошее время для смены главы польской дипломатии, и выразил уверенность, что его преемник продолжит нынешнюю линию.