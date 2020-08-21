Как протестовала Беларусь на 12-й день революции 21.08.2020, 9:27

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Фото: «Белсат»

Яркий фоторепортаж.

Скоро исполнится две недели с тех пор, как белорусы вышли протестовать против фальсификации результатов выборов, но сегодня их список претензий к власти значительно расширился, пишет «Белсат». Акции несогласия с насильственной властью проходили в разных городах страны. Она же – собирает людей на проправительственные митинги. 12-й день протеста через фотообъектив.

Власти Могилевской области лишили жителей возможности законным образом протестовать на отведенной территории. Распахали единственный стадион, разрешенный для массовых мероприятий по ул. Челюскинцев, 64.

Фото: «Белсат»

В Витебске обвиняли учителей, но с надеждой на исправление, в возможных фальсификациях протоколов выборов.

Фото: «Белсат»

В первой половине дня в Минске женщины снова вышли на акцию солидарности с пострадавшими. Вышло около 200 человек. Они показывают, что им все еще не страшно.

Фото: «Белсат»

Бюджетников брестчины приглашали поехать на проправительственный митинг в Бресте. Обещали по 100 рублей из наших налогов.

Сторонники перемен пришли в МЗКТ, чтобы поддержать бастующих рабочих.

Фото: «Белсат»

В Бресте деятели культуры протестовали на ступеньках выставочного зала. Плакат говорит сам за себя.

Фото: «Белсат»

Брестчане несут цветы к месту, где стреляли в Геннадия Шутова, который умер от этого ранения.

Фото: «Белсат»

Так на площади Независимости в Минске выглядел сегодняшний мирный протест.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Солидарные с бастующими в больших и малых городах.

Фото: «Белсат»

Протест в Гомеле прошел в атмосфере праздника, потому что единомышленников много, и грусти – что для результата нужно еще больше.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»