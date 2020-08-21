Как протестовала Беларусь на 12-й день революции
- 21.08.2020, 9:27
- 3,626
Яркий фоторепортаж.
Скоро исполнится две недели с тех пор, как белорусы вышли протестовать против фальсификации результатов выборов, но сегодня их список претензий к власти значительно расширился, пишет «Белсат». Акции несогласия с насильственной властью проходили в разных городах страны. Она же – собирает людей на проправительственные митинги. 12-й день протеста через фотообъектив.
Власти Могилевской области лишили жителей возможности законным образом протестовать на отведенной территории. Распахали единственный стадион, разрешенный для массовых мероприятий по ул. Челюскинцев, 64.
В Витебске обвиняли учителей, но с надеждой на исправление, в возможных фальсификациях протоколов выборов.
В первой половине дня в Минске женщины снова вышли на акцию солидарности с пострадавшими. Вышло около 200 человек. Они показывают, что им все еще не страшно.
Бюджетников брестчины приглашали поехать на проправительственный митинг в Бресте. Обещали по 100 рублей из наших налогов.
Сторонники перемен пришли в МЗКТ, чтобы поддержать бастующих рабочих.
В Бресте деятели культуры протестовали на ступеньках выставочного зала. Плакат говорит сам за себя.
Брестчане несут цветы к месту, где стреляли в Геннадия Шутова, который умер от этого ранения.
Так на площади Независимости в Минске выглядел сегодняшний мирный протест.
Солидарные с бастующими в больших и малых городах.
Протест в Гомеле прошел в атмосфере праздника, потому что единомышленников много, и грусти – что для результата нужно еще больше.