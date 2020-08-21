Похищен активист «Европейской Беларуси» Павел Юхневич 21 21.08.2020, 9:32

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Его местонахождение до сих пор неизвестно.

После вчерашнего выступления на митинге на площади Независимости похищен активист «Европейской Беларуси» Павел Юхневич, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Напомним, что один из ветеранов белорусского сопротивления Павел Юхневич, которому недавно исполнилось 36 лет, выступил вчера на площади Независимости.

«Мы находимся в ситуации, когда мы и бывший президент понимаем, что если одна из сторон проиграет, то это финал. Если проиграем мы, страна превратится в концлагерь. Если он проиграет, а он проигрывает, то его будут судить. Поэтому мы не можем проиграть. Мы должны идти до конца. Сжав зубы, не оглядываясь на то, сколько нас на этой площади. Много или мало. Я знаю, что в воскресенье нас будут миллионы», - заявил активист «Европейской Беларуси».

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