Мы - одна большая семья! 2 21.08.2020, 9:41

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Фото: tut.by

Мысли белоруса после вчерашнего митинга на площади Независимости.

Обращение белоруса опубликовал Telegram-канал «Баста!»

Давайте знакомиться друг с другом. И не только на митингах, но и в повседневной жизни, ведь сейчас мы знаем, что все, кто нас окружает - сторонники перемен.

"Очень понравилось предложение, прозвучавшее на митинге на площади Независимости в Минске, - пишет читатель. - Давайте знакомиться друг с другом. И не только на митингах, но и в повседневной жизни, ведь сейчас мы знаем, что все, кто нас окружает - сторонники перемен.

Чтобы познакомиться с человеком, достаточно просто подойти к нему, протянуть руку, назвать свое имя и узнать, как его зовут. Можно сделать комплимент, обратить внимание на его плакат, ленточку, флаг, просто похвалить за гражданскую позицию. Расскажите о себе - кем вы работаете, где учитесь, чем увлекаетесь.

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Таракан 26 лет делил и разъединял нас. Но мы - одна большая Семья. Давайте восстановим ее.

Если каждый человек, который посмотрит это видео, поставит перед собой простую цель: "познакомиться с 20 белорусами на следующем митинге", мы сможем перезнакомить друг с другом всю нашу страну. И тогда мы будем сражаться не за абстрактное общество, а за конкретных, живых людей, которых мы знаем лично, и которые знают нас".