Бывший следователь: Из милиции начали увольняться сотрудники 9 21.08.2020, 9:51

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Фото: gazetaby.com

Пошел процесс ломки этой системы.

Об этом интервью «Салідарнасці» рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов, правозащитник Олег Волчек.

— Все понимают, что власть в меньшинстве. Большинство за перемены, а меньшинство — чиновники, милиция — в осаде, — рассказывает Олег Волчек. — Думаю, процесс пошел не на консолидацию этой власти. Она уже не сможет больше быть такой жесткой.

Люди потихоньку начнут уходить из этой системы — кто-то гласно, кто-то — не афишируя. Из милиции начинают увольняться сотрудники. Никто не хочет быть повязан кровью.

Мне говорят сотрудники: «Какая разница, ты бил или нет. Ты был в этой системе, понимаешь, что на тебе тоже пятно».

Если ты сидел в РОВД, то обязан был рапорт написать, что тут избивают людей, если был очевидцем. Любой из них — даже просто мимо проходивший милиционер должен был доложить начальнику милиции, прокурору. Не написал? Это называется укрывательство. Пособничество может быть.

Пошел процесс ломки этой системы.

— Из нескольких источников слышала о том, что сейчас милиция не выезжает на вызовы, за исключением тяжелых случаев.

— Милиция по первому сигналу должны выезжать на вызовы. У нас что, война была? Особые события? У нас выборы были.

Жалуются люди, что милиция пропала из поля зрения. А ведь зарплату они все равно получают.

Знаю, что в семьях сотрудников милиции возникли проблемы. Когда увидели фотографии избитых задержанных, начали жены-тещи вопросы задавать. Скорее всего, они не знают, как сейчас себя вести при выездах на происшествия. Может, опасаются, что нападения будут. Люди настроены против милиции за то, что она сотворила.

Я общаюсь с пострадавшими. Люди спрашивают, кто мне будет компенсацию платить, как установить инвалидность. По закону они должны требовать возбуждения уголовного дела, суд должен признать виновными конкретных лиц. Тогда пострадавший получит компенсацию.

Но кто тут будет расследовать? Разве создана общественная комиссия?

По моей информации 80% задержанных — случайные люди. Еще вопрос, сколько пропало.

Я тоже обратил внимание, что милиции в Минске не видно. Думаю, люди в погонах поняли, во что их втянули. Не сто процентов сотрудников избивали людей. Но клеймо-то ложится на всех.

Эта ситуация ударила и по бывшим сотрудникам правоохранительных органов. У них спрашивают: «Ты тоже избивал людей, когда работал в МВД?»

Я рекомендую бывшим сотрудникам милиции писать коллективные обращения — требовать провести расследования случившегося и предоставить обществу его результаты. К сожалению, среди милиционеров нет офицерского братства, которое есть среди афганцев.

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