Строители «Гродножилстроя» официально ушли на забастовку 4 21.08.2020, 10:17

4,708

Фото: tut.by

Основное требование работников - отставка Лукашенко.

Работники «Гродножилстроя» провели тайное голосование по поводу забастовки. Как рассказали строители, за нее проголосовало большинство сотрудников — 1950, против было 638 человек. Строители официально уведомили руководство о результатах, сообщает tut.by.

В среду, 19 августа, работники «Гродножилстроя» организовали на предприятии собрание, на котором большинством голосов решили выходить на забастовку. Но решили все оформить юридически правильно. Поэтому на предприятии провели тайное голосование.

Основные требования работников: проведение честных выборов, отставка Александра Лукашенко, а также возбуждение уголовных дел в отношении лиц, причастных к жестокому избиению участников мирных акций.

Официальное письмо было направлено гендиректору предприятия и мэру города Мечиславу Гою.

21 августа строители приостановили свою работу. Деятельность не прекратили только подразделения охраны, в том числе и пожарной, котельная и технические работники, которые обслуживают общежития и другие места общего пользования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».