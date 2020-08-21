«Баста»: План действий на пятницу, 21 августа
- 21.08.2020, 10:20
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Бессрочный протест - до победы!
Телеграм-канал «Баста» и другие независимые телеграм-каналы обратились сегодня к белорусам:
— Один - за всех, и все - за одного. Мы продолжаем бессрочные акции протеста и Всебелорусскую забастовку. Что делаем сегодня.
Поддерживаем бастующих рабочих и те коллективы, которые пока еще обсуждают возможность присоединения к протестам. Создаем стачкомы - это очень важно. Нужно, чтобы на каждом предприятии появились авторитетные лидеры, которые будут четко объяснять, что и как делать.
Проводим акции протеста в любом формате и количестве. Договорились в чате дома - вышли, сделали. Договорились в чате микрорайона - вышли сделали. Подготовили флаг или транспарант - нашли место и вывесили. Четко, организованно и методично бьем по таракану везде, где можно.
Поддерживаем акцию водителей. В 18.00 останавливаем свой город в 10-бальных пробках, можно без опознавательных знаков. Останавливаемся в своих полосах и стоим минимум 10 минут!
Вечером, массово выходим в центр своих населенных пунктов, поднимаем флаги, громко скандируем наши лозунги. Минск - площадь Независимости, 19.00. Добираемся в центр заранее, с учетом пробок.
Наши главные требования:
Отставка Лукашенко.
Освобождение политзаключенных.
Бессрочный протест - до победы!