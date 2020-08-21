«Баста»: План действий на пятницу, 21 августа 21.08.2020, 10:20

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фото: nn.by

Бессрочный протест - до победы!

Телеграм-канал «Баста» и другие независимые телеграм-каналы обратились сегодня к белорусам:

— Один - за всех, и все - за одного. Мы продолжаем бессрочные акции протеста и Всебелорусскую забастовку. Что делаем сегодня.

Поддерживаем бастующих рабочих и те коллективы, которые пока еще обсуждают возможность присоединения к протестам. Создаем стачкомы - это очень важно. Нужно, чтобы на каждом предприятии появились авторитетные лидеры, которые будут четко объяснять, что и как делать.

Проводим акции протеста в любом формате и количестве. Договорились в чате дома - вышли, сделали. Договорились в чате микрорайона - вышли сделали. Подготовили флаг или транспарант - нашли место и вывесили. Четко, организованно и методично бьем по таракану везде, где можно.

Поддерживаем акцию водителей. В 18.00 останавливаем свой город в 10-бальных пробках, можно без опознавательных знаков. Останавливаемся в своих полосах и стоим минимум 10 минут!

Вечером, массово выходим в центр своих населенных пунктов, поднимаем флаги, громко скандируем наши лозунги. Минск - площадь Независимости, 19.00. Добираемся в центр заранее, с учетом пробок.

Наши главные требования:

Отставка Лукашенко.

Освобождение политзаключенных.

Бессрочный протест - до победы!

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