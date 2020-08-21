Мы все начали объединяться 21.08.2020, 11:39

Фото: NN.BY

Есть простые шаги, очевидные на первый взгляд, но очень необходимые всем нам.

"Вчерашний день вселил в меня еще больше надежды, еще больше уверенности, - пишет читатель Telegram-канала "Баста!". - Это уверенность и в скорой победе, в себе и просто в таких же как я простых людях.

Познакомился вчера на митинге с девушкой, оказалась моя коллега, и мы каждый день с ней через одну проходную проходили 6 лет, но знакомы не были. А вчера эта оплошность была исправлена благодаря тому, что мы все начали объединяться и по настоящему просто знакомиться друг с другом!

Есть простые шаги, очевидные на первый взгляд, но очень необходимые всем нам. Встречаться с единомышленниками, объединяться, выходить поддерживать бастующих, поддерживать свои микрорайоны, города, всех. И тогда каждый дом, каждый завод станет неприступной крепостью. И таракан ничего не сможет противопоставить этому. Солидарность - очень практическая, повседневная вещь. Делайте ее".

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