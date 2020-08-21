Разведка: Диктатор передал часть полномочий

Разведка: Диктатор передал часть полномочий3
- 21.08.2020, 11:43
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Информацию опубликовало ВВС.
Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, утверждает южнокорейская разведка.
Вся власть остается в руках Ким Чен Ына, но за некоторые аспекты государственной политики теперь отвечают его приближенные — как считают разведчики, чтобы снизить уровень стресса северокорейского правителя, передает ВВС.
«Лидер КНДР по-прежнему оставляет за собой всю полноту власти, но она понемногу делегируется», — заключили они.
В прошлом южнокорейская разведка ошибалась в том, что касается Северной Кореи.
Представители разведки представили свои выводы депутатам парламента в Сеуле. Брифинг проходил за закрытыми дверями, но парламентарии затем рассказали о выводах журналистам.
Ким Ё Чжон теперь, судя по всему, отвечает за политику Пхеньяна по отношению к США и Южной Корее и стала фактически вторым лицом в политической структуре КНДР.
Южнокорейская разведка пришла к выводу, что решение Ким Чен Ына передать часть полномочий основано частично на желании снизить уровень стресса, а также может быть попыткой избежать ответственности в случае неудачной политики Пхеньяна.
Не все аналитики согласны с выводами южнокорейской разведки. Портал NKNews отмечает, что в августе сестра Ким Чен Ына пропустила два важных заседания, после чего возникли слухи, что она была понижена в должности.
Ким Ё Чжон: кто она?
Ким Ё Чжон — младшая сестра Ким Чен Ына и, в отличие от остальных членов семьи, считается его приближенной.
Она родилась в 1987 году, на четыре года позже Ким Чен Ына, и впоследствии училась вместе с ним в Швейцарии.
Ким Ё Чжон была замечена международной прессой в 2018 году, когда она стала первым членом северокорейской правящей династии, посетившей Южную Корею.
Она входила в состав делегации на Зимних Олимпийских играх, в рамках которых Южная и Северная Кореи выдвинули объединенную команду.
Она также присутствовала на международных саммитах рядом со своим братом, в том числе на встречах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
Анализ
Лора Бикер, корреспондент Би-би-си в Сеуле
Нет никаких сомнений, что карьера Ким Ё Чжон идет вверх.
Свое первое публичное заявление она сделала в марте этого года, обрушившись с резкой критикой на Южную Корею. Она также отметила, что власть ей предоставили «верховный лидер, партия и правительство».
Она также сказала, что возможен второй саммит между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом позднее в этом году, добавив, что КНДР не представляет никакой угрозы для США.
Некоторые аналитики считают, что эти слова означают, что именно она теперь отвечает за отношения Пхеньяна с США и Южной Кореей.
Из этого, однако, не следует, что она станет следующим лидером Северной Кореи. Большую ответственность за некоторые аспекты внешней и внутренней политики в Северной Корее получили и другие представители руководства страны.
Можно ли доверять анализу южнокорейской разведки?
Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира.
У южнокорейской разведки много информации о том, что происходит по другую сторону демилитаризованной зоны, но в прошлом она совершала серьезные ошибки.
Например, в 2016-м южнокорейская пресса сообщала, основываясь на информации разведки, что глава генштаба Северной Кореи Ли Ён Гиль был казнен.
Три месяца спустя правительство Южной Кореи заявило, что он жив.