Замдиректора Национального кадастрового агентства уволился в знак протеста 5 21.08.2020, 11:53

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Дмитрий Рытвинский

Сотрудники агентства готовы объявить забастовку.

Заместитель директора Национального кадастрового агентства Дмитрий Рытвинский уволился с должности в связи с ситуацией в стране. Об этом он написал в своем аккаунте в «Фейсбуке».

«Работу всегда можно найти, а вот совесть, если потеряешь, можно уже и не найти. Уволился. Собственное решение», — заявил Рытвинский. Он сообщил, что впервые за последние 18 лет стал безработным.

19 сентября более 80 сотрудников Национального кадастрового агентства (половина коллектива) подписали открытое письмо. Они потребовали прекратить жестокость и чрезмерное применение силы со стороны силовиков. Также они потребовали расследовать все случаи превышения служебных полномочий и незаконного применения силы против мирных граждан. Сотрудники агентства выступили за освобождение всех политзаключенных, прекращение отключения интернета и проведение новых президентских выборов с участием альтернативных кандидатов.

При невыполнении этих требований сотрудники агентства могут объявить забастовку.

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