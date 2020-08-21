Как победить таракана: важные советы от наших армянских друзей

Как победить таракана: важные советы от наших армянских друзей13
- 21.08.2020, 12:09
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Четкая инструкция.
Наша энергия и наша способность пройти долгую дистанцию - залог победы. Как победить Сашу-таракана? Об этом говорится в ролике на youtube.com.
Важные советы от наших армянских друзей:
- Парализация жизни в стране. Революция - главное.
- Ненасильственное мирное сопротивление.
- Мобильность, креатив и децентрализация.
- Только отставка Лукашенко, никаких комбинаций.
- Не отступать. Маленькие победы - ежедневно.