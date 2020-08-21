Как победить таракана: важные советы от наших армянских друзей 13 21.08.2020, 12:09

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Четкая инструкция.

Наша энергия и наша способность пройти долгую дистанцию - залог победы. Как победить Сашу-таракана? Об этом говорится в ролике на youtube.com.

Важные советы от наших армянских друзей:

- Парализация жизни в стране. Революция - главное.

- Ненасильственное мирное сопротивление.

- Мобильность, креатив и децентрализация.

- Только отставка Лукашенко, никаких комбинаций.

- Не отступать. Маленькие победы - ежедневно.

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