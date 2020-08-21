закрыть
21 августа 2020, пятница, 14:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава федерации легкой атлетики Вадим Девятовский выступил против Лукашенко

61
  • 21.08.2020, 12:13
  • 15,406
Глава федерации легкой атлетики Вадим Девятовский выступил против Лукашенко
Вадим Девятовский

Система неумолимо рассыпается.

Вадим Девятовский, известнейший молотобоец, а ныне глава Белорусской федерации легкой атлетики, экс-«депутат» «палатки», ранее неоднократно поддерживавший диктатора, написал у себя в Facebook, что Лукашенко — больше не его президент.

Глава БФЛА Вадим Девятовский подтвердил «Трибуне», что это его позиция.

– Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали.

Все очевидно. Я написал это – и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все, – сказал Девятовский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Саше больше не звоните
Саше больше не звоните Ирина Халип
Приглашаем всю Беларусь в столицу
Приглашаем всю Беларусь в столицу Евгений Афнагель
Таракан упал на спину
Таракан упал на спину Алексей Мельников
Бессрочный протест — до победы!
Бессрочный протест — до победы! Дмитрий Бондаренко