Глава федерации легкой атлетики Вадим Девятовский выступил против Лукашенко

Глава федерации легкой атлетики Вадим Девятовский выступил против Лукашенко61
- 21.08.2020, 12:13
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Система неумолимо рассыпается.
Вадим Девятовский, известнейший молотобоец, а ныне глава Белорусской федерации легкой атлетики, экс-«депутат» «палатки», ранее неоднократно поддерживавший диктатора, написал у себя в Facebook, что Лукашенко — больше не его президент.
Глава БФЛА Вадим Девятовский подтвердил «Трибуне», что это его позиция.
– Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали.
Все очевидно. Я написал это – и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все, – сказал Девятовский.