закрыть
21 августа 2020, пятница, 14:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лидер группы Naka в знак протеста ушла из Национального драматического театра имени Горького

2
  • 21.08.2020, 12:26
  • 3,894
Лидер группы Naka в знак протеста ушла из Национального драматического театра имени Горького
Анастасия Шпаковская

Анастасия Шпаковская отказалась работать в госструктуре.

Актриса Национального драматического театра имени Максима Горького Анастасия Шпаковская написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

— Прощай, мой театр, мое сердце, моя жизнь, — написала актриса.

В заявлении она указала, что просит уволить ее «по соглашению сторон с 21 августа 2020 года в связи с невозможностью работать в госструктуре в ситуации, когда государство издает преступные приказы против своего народа».

Анастасия Шпаковская родилась в 1979 году в Минске. Окончила Белорусскую академию искусств по специальности «актер драматического театра и кино» (курс народного артиста Валерия Раевского).

С 2002 года — в Горьковском театре. Известна как лидер группы Naka.


популярное за неделю

Мнение

Саше больше не звоните
Саше больше не звоните Ирина Халип
Приглашаем всю Беларусь в столицу
Приглашаем всю Беларусь в столицу Евгений Афнагель
Таракан упал на спину
Таракан упал на спину Алексей Мельников
Бессрочный протест — до победы!
Бессрочный протест — до победы! Дмитрий Бондаренко