Лидер группы Naka в знак протеста ушла из Национального драматического театра имени Горького 2 21.08.2020, 12:26

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Анастасия Шпаковская

Анастасия Шпаковская отказалась работать в госструктуре.

Актриса Национального драматического театра имени Максима Горького Анастасия Шпаковская написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

— Прощай, мой театр, мое сердце, моя жизнь, — написала актриса.

В заявлении она указала, что просит уволить ее «по соглашению сторон с 21 августа 2020 года в связи с невозможностью работать в госструктуре в ситуации, когда государство издает преступные приказы против своего народа».

Анастасия Шпаковская родилась в 1979 году в Минске. Окончила Белорусскую академию искусств по специальности «актер драматического театра и кино» (курс народного артиста Валерия Раевского).

С 2002 года — в Горьковском театре. Известна как лидер группы Naka.