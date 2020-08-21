«Минчане, ждите в гости!»14
- 21.08.2020, 12:47
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Как белорусы собираются на Марш 23 августа.
«Живу в деревне под Минском, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Участвуем с друзьями и коллегами в протестах почти ежденевно, хотелось бы поделиться опытом и предложением.
Если человек бастует, то чего ему сидеть дома, то? Выходите на митинги и прочие протесты, поддерживайте тех, кто еще не решился.
Мое предприятие находится в соседней деревне, мы остановили его неделю назад. 16 человек, занимались комбикормами.
Протестовать тут особо негде, поэтому приезжали либо в Минск, либо в Боровляны. На выходных едем в Минск и приглашаем в столицу всех, кто приходит на акции, всех с кем общаемся. Минчане, ждите в гости!».