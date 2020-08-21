Тысячи рабочих «Нафтана» потребовали отставки Лукашенко 7 21.08.2020, 13:01

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Заводчане обратились к народу Беларуси.

На новополоцком ОАО «Нафтан», который ранее заявлял о том, что будет бастовать с 29 августа, если к тому времени Александр Лукашенко не уйдет в отставку, 20 августа посчитали подписи под открытым обращением к народу Беларуси. Всего в голосовании участвовали 3,5 тысячи человек (общая численность работников ОАО, куда входят крупные заводы «Нафтан» и «Полимир» — около 10 тысяч человек). Главным требованием заводчан в этом обращении была отставка Лукашенко. Под ним подписались 3238 человек из 3,5 тысячи, пишет tut.by.

Напомним, у «нафтановцев» — шесть «глобальных требований», как они сами их называют, к властям страны:

Отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия;

Отставка ЦИК во главе с Лидией Ермошиной;

Освобождение всех политзаключенных и задержанных в ходе мирных акций протеста;

Прекращение насилия и преследования мирных граждан со стороны силовых структур;

Расследование всех случаев насилия над протестующими (и не протестующими) и привлечение к ответственности виновных;

Новые, прозрачные и честные выборы с привлечением международных наблюдателей.

Подписи «нафтановцев» под обращением к народу Беларуси собирали с 18 по 20 августа. В итоге подписались 3,5 тысячи человек. Из них за отставку Лукашенко высказались 3238 заводчан, за отставку ЦИК во главе с Лидией Ермошиной — 3403, за освобождение всех политзаключенных и задержанных — 3415. Практически все подписавшиеся работники согласны и с остальными тремя пунктами требований.

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