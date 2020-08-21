Военных заставляют имитировать «стихийные» автопробеги в поддержку диктатуры 25 21.08.2020, 13:50

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Видеофакт.

Telegram-канал NEXTA опубликовал видео, с военной части стартует «стихийный» автопробег в поддержку Лукашенко.

«Пока НАТОвские буржуины стягивают капиталистические войска к границам БССР (по версии Лукашенко), наша армия вынуждена вместо охраны рубежей советского отечества... Кататься на тачках без номеров, имитируя «стихийные» автопробеги в поддержку диктатуры и насилия. Гляньте, как организованно колонна стартует прямо с военной части! Орлы!

Это даже забавно — на пропагандистские выходки режим тратит миллионы долларов. На фоне валящейся экономики — это даже не выстрел в ногу, это уверенное и целенаправленное капание себе могилы. С улыбкой на румяном фейсе и красно-зелёным флагом на плечах», — написал блогер.

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