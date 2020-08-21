«Город ожил не только бело-красно-белыми флагами, но и жителями» 21.08.2020, 13:56

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Фото: Intex-press

Как изменились Барановичи за последние дни.

Со дня выборов в нашем городе, как и во всей стране, произошло много событий. Жесткие задержания и насилие, в которые погрузилась буквально вся Беларусь в начале прошлой недели, сменились мирными акциями протеста с воздушными шарами, цветами, бело-красно-белыми флагами. Но изменилась не только атмосфера, изменились и люди, пишет Intex-press.

«Мы не знали, что там»

Сказать, что в последние дни журналистам, как, наверное, и всем жителям страны, работать нелегко – это не сказать ничего. По крайней мере, лично для меня.

В день выборов, 9 августа, мой рабочий день начался в 19 часов на одном из избирательных участков в городе. А закончился тем, что после полуночи мы вместе с фотографом выходили через черный вход Барановичского горисполкома, где располагалась городская избирательная комиссия. Итоговые цифры голосования по городу нам тогда так и не дали: сказали, что из-за происходящих событий их озвучат утром 10 августа.

Пока находились в здании горисполкома, о том, что происходит на улице, мы могли только догадываться, так как к окнам подходить нам запретили. Взрывы, крики, группы силовиков, спускающихся с огромным грохотом в полной амуниции с верхних этажей горисполкома и выбегающих на улицу… Не работал интернет, и мы не знали, что там, за дверями. Это пугало.

Впрочем, весь тот ужас, который творился в ту и последующую ночь в городе, я потом все-таки увидела…

«Не могла поверить, что это все – в Барановичах»

Последующие два дня мы каким-то невероятным образом, практически при отсутствии интернета, писали новости на сайт, параллельно готовили материалы в газету. Я почти не спала – и даже не столько из-за того, что работы было много. А из-за того, что не могла прийти в себя после всего того, что видела. Я не могла себе поверить, что все это – в Барановичах, в Беларуси.

Потом, когда акции стали мирными и людей, защищающих свои голоса, перестали забрасывать в автозаки и увозить в СИЗО, к нам стали звонить жертвы всего этого ужаса, который происходил 9 и 10 августа. И рассказывать о своей боли, обиде, с жуткими подробностями задержаний, издевательств и судов.

«Люди стали улыбаться»

Но знаете, что я заметила за эти непростые для всех дни? Что белорусы стали другими. По крайней мере, жители нашего города.

Вы когда-нибудь раньше видели, чтобы на каких-нибудь городских мероприятиях, концертах абсолютно незнакомые люди угощали друг друга кофе, мороженым, предлагали питьевую воду? Лично я нет. А на акциях против насилия, которые до сих пор продолжаются в нашем городе, все это есть.

Вы раньше видели, чтобы горожане, возможно раньше никогда не видевшие друг друга, держались за руки? Вот и я не видела, до недавнего времени.

Люди стали улыбаться, приветствовать друг друга, здороваться, в конце концов. Такое чувство, что город ожил. Ожил не только сотнями красно-белых шаров, флагов, но и нами, его жителями.

Медики в белых халатах, сотрудники госпредприятий выходят на улицу и не боятся сказать о том, что они против. Против жестокости, насилия, зла. А разве раньше они на такое были способны?

«За правду, за справедливость»

Раньше я часто замечала, что жители нашего города, да и все белорусы, в принципе, очень закрыты. Они предпочитали не разговаривать на остановках, в общественном транспорте. Даже те, кто и имел свое мнение, старались держать его при себе. Особенно если это мнение касалось политики.

Но в последнее время, как мне кажется, и это изменилось. Вечером 16 августа я брала интервью у мужчины, который попал под общий «хапун», потом в СИЗО и вышел оттуда со штрафом в 10 базовых. Мы беседовали в парке. И он не боялся громко рассказывать о том, что с ним произошло, не боялся фотографироваться и назвать свою фамилию. Потому что за правду, за справедливость.

После разговора мы с ним подошли к автобусной остановке и мой собеседник вспомнил еще некоторые подробности своего нахождения в СИЗО. Услышав его рассказ, к нам подошла пожилая женщина, стоявшая неподалеку, и начала рассказывать аналогичную историю свою родственника в Минске:

– Спокойный парень, в жизни мухи не обидит. Ни с того ни с сего его схватили, повязали и увезли. Хорошо, хоть живой остался.

А еще через пару минут к нам присоединилась и продавец из «Табакерки».

– Можно я с вами постою, послушаю? Знаю, что камера висит. Ну и пусть снимает. Мы же правду говорим, – сказала она.

Я очень хочу, чтобы в нашей стране, в нашей любимой Беларуси, в нашем городе все было хорошо. И, видя, какими сильными, смелыми и открытыми становятся ее жители, я верю, что у нас все получится.

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