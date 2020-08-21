«Баста!»: Нужна помощь волонтеров в Минске 21.08.2020, 14:20

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На выходные на акции протеста в столицу приедут тысячи людей.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», лидеры бастующих рабочих и предпринимателей объявили о Марше на Минск. На улицах столицы будет очень много людей. Многие, как и в прошлые выходные, будут собираться в спальных и организованно идти в центр.

Telegram-канал просит о помощи в охране аппартуры, сопровождении колонн, обеспечении подвоза воды и продуктов, распространении печатных материалов:

- Просим жителей Минска, которые готовы стать волонтерами и принять активное участие в подготовке и проведении протестов, обращаться на телеграм @minsk_help. Обязательно укажите, в каком районе города вы живете.

Также мы собираем контакты тех, кому нужен ночлег в Минске в эти выходные и тех, кто в нем нуждается.

Минчане, пишите на телеграм @basta_minsk, сколько людей вы можете обеспечить жильем в ночь с пятницы на субботу и, главное, с субботы на воскресенье. Оставляйте ваши контакты.

Жители других городов, которые направляются на выходные в Минск, пишите на телеграм @basta_minsk, если вам нужен ночлег в столице, указывайте ваше количество. Оставляйте ваши контакты.

Самоорганизованность, смелость и солидарность белорусов уже удивили весь мир. Эти качества, также, как и постоянное наращивание протестов и давления на власть - залог нашей победы.

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