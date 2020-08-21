Париж поддержал бастующих белорусов 2 21.08.2020, 14:35

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На акцию пришел Франсуа Крокетт, посол по правам человека при МИД Франции.

Жители Парижа - французы и проживающие во Франции белорусы - провели в Париже акцию солидарности с Общенациональной забастовкой и Всебелорусским протестом.

Об этом Charter97.org сообщила читательница из Франции:

«Мы вышли в Париже к Фонтану Невинных - поддержать бастующих в Беларуси, поддержать всех белорусов, что продолжают бороться за свободу, демократию и справедливость, а также рассказать о зверствах ОМОНа. Мы сделали импровизированную фотовыставку с фотографиями протестов, политзаключенных, жестокости милиции. Нас пришел поддержать Франсуа Крокетт, посол по правам человека при МИД Франции.

Кроме рассказов о том, что происходит в Беларуси, мы пригласили всех принять участие в цепи солидарности, которую мы проводим в Париже у Эйфелевой башни в воскресенье, в 18 часов - в то же время, что Литва, Польша, Украина, Чехия, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, США, Канада и многие другие страны мира! На акцию во Франции, кроме белорусов, французов, балтийской и украинских диаспор, придут представители мэрии Парижа, французские политики из разных партий, посол Литвы во Франции, а также посол по правам человека при МИД Франции Франсуа Крокетт».

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