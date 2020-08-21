Украина приостанавливает безвизовый режим с Беларусью 8 21.08.2020, 14:32

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Заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан.

Украина приостановит безвизовый режим с Беларусью с 1 сентября. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет «Зеркало недели».

«Следовательно, заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов», - говорится в сообщении.

По мнению пограничников, уменьшится также время прохождения пограничного контроля, поскольку вся информация с загранпаспортов будет считываться автоматическими ридерами.

Напомним, Лукашенко поручил подконтрольному ему Министерству иностранных дел Беларуси сообщить лидерам Украины и Европейского Союза о ситуации в стране, которую белорусские дипломаты должны «донести» до Киева и других европейских столиц.

Лукашенко считает, что лидеры Украины, Германии, Франции, Польши и Литвы должны быть предупреждены об ответственности за якобы разжигание беспорядков в Беларуси.

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