Чиновники от футбола испугались стихийных митингов на белорусских стадионах

Чиновники от футбола испугались стихийных митингов на белорусских стадионах11
- 21.08.2020, 14:43
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Футбольные матчи в Беларуси будут проходить при пустых трибунах.
21 августа, в 13-й день протестов по всей Беларуси, стартует очередной тур чемпионата Беларуси по футболу. Матчи 22-го тура решено проводить без зрителей, чего не было даже в пик коронавирусной эпидемии, пишет tut.by.
Напомним, в 21-м туре не было сыграно два матча, которые должны были пройти в столице перед выборами президента 9 августа. Накануне другие трибуны скандировали «Жыве Беларусь».
Поединок «Минска» против «Славии» перенесли на 12 августа, но и в этот день команды не сыграли. Также перенесен на более поздний срок матч брестского «Динамо» и «Слуцка». Не прошли и кубковые игры.