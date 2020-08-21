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Возле Стены Плача в Иерусалиме состоялась акция в поддержку Беларуси

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  • 21.08.2020, 14:53
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Возле Стены Плача в Иерусалиме состоялась акция в поддержку Беларуси

Демонстранты оставили записки и провели молитву.

В пятницу, 21 августа, около Стены Плача в Старом городе Иерусалима состоялась акция в поддержку демократии в Беларуси. Демонстранты с бело-красными флагами прошли от Яффских ворот, вложили записки в Стену Плача и провели молитву, пишет newsru.co.il.

В акции приняли участие около 200 человек. Пограничная полиция сопровождала шествие, обеспечивая безопасность демонстрантов.

Манифестанты были одеты в одежды красных и белых цветов, несли воздушные шарики и флаги такой же расцветки, символизирующей борьбу народа Беларуси за демократию и перемены в своей стране. Также в руках некоторых участников акции были портреты израильских политиков и командующих израильской армии, родившихся в Беларуси.

Ранее акции в поддержку демократии в Беларуси проходили в Тель-Авиве, Хайфе и других городах Израиля, где проживают сотни тысяч выходцев из Беларуси и их потомков.

Фото: Борис Давид Балтэ
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