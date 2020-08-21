Бастующих работников «Беларуськалия» поддержали экс-футболисты и тренер «Шахтера» 21.08.2020, 15:08

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Именно сейчас решается судьба нашей страны.

Работники «Беларуськалия» объявили забастовку на предприятии, хотя официальные лица уверяют, что оно работает в штатном режиме. В начале недели шахтеры создали свой стачком и выдвинули требования руководству, пишет «Трибуна».

Экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев и другие бывшие футболисты «желто-черных» решили подбодрить «горняков».

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