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Бастующих работников «Беларуськалия» поддержали экс-футболисты и тренер «Шахтера»

  • 21.08.2020, 15:08
  • 3,784
Бастующих работников «Беларуськалия» поддержали экс-футболисты и тренер «Шахтера»

Именно сейчас решается судьба нашей страны.

Работники «Беларуськалия» объявили забастовку на предприятии, хотя официальные лица уверяют, что оно работает в штатном режиме. В начале недели шахтеры создали свой стачком и выдвинули требования руководству, пишет «Трибуна».

Экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев и другие бывшие футболисты «желто-черных» решили подбодрить «горняков».

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Работники «Беларуськалий» объявили забастовку на предприятии. По официальным данным оно работает в штатном режиме, но вот уже несколько дней шахтеры и солидарные с ними люди собираются на площади Солигорска, чтобы отстоять свои права. Бастующие сталкиваются с давлением со стороны руководства, а одному из лидеров стачкома даже пришлось уехать в Киев. ⠀ 🗣 Экс-главный тренер «горняков» Сергей Ташуев и другие бывшие футболисты «Шахтера» решили поддержать бастующих. ⠀ @fcshakhterby @radiosvaboda @belsat @nexta_tv @tutbylive @godofbelarus @symbalby @lstr_adziennie @onlinerby @currenttime.tv @zverevas @viktar_babaryka @tsepkalo.official @stranadlyazhizni @veronica.tsepkalo @belarusfoot @belarus.football @belultras @honestpeople.by @n_hodasevich @soligorsk.city @vote.belarus

Публикация от Tribuna.com Беларусь (@tribunaby)

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