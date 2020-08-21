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«Перемен» и «Погоня» на многоэтажке: как протесты поменяли Минск

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  • 21.08.2020, 15:10
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«Перемен» и «Погоня» на многоэтажке: как протесты поменяли Минск

Жители столицы устраивают невиданные ранее флешмобы с проекциями.

Еще до выборов в Беларуси началась «охота» за бело-красно-белыми флагами: власти даже подгоняли строительные люльки, чтобы снять символику с балконов. Но белорусы не растерялись: если нельзя вешать флаги вживую, то можно транслировать цифровые. Получилось даже масштабнее. Вот примеры таких необычных столичных флешмобов в поддержку мирных перемен, пишет tut.by.

В Новой Боровой в последнюю неделю здесь иногда транслировали БЧБ-флаг прямо во двор из квартир.

Кто-то использовал чистую светлую стену одного из корпусов БНТУ на улице Хмельницкого.

После появления этого фото в Telegram, многие стали писать: «БНТУ с нами». Но на самом деле руководство университета не имеет отношения к этому флешмобу.

Яркая проекция высотой около шести этажей появилась в спальном микрорайоне Брилевичи 13 августа.

Но больше всего проекциями проникся автор телеграм-канала zły pan. 19 августа там появился ролик с видеорядом на песню Цоя «Перемен» — его показали на стене соседнего дома.

На той же стене (и рядом с ней) также появлялись бело-красно-белые флаги и и проекция в поддержку бастующих на МТЗ.

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