закрыть
21 августа 2020, пятница, 16:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Чижовке в нескольких домах нет холодной воды

  • 21.08.2020, 15:56
  • 1,067
В Чижовке в нескольких домах нет холодной воды

Люди снова ходят к цистернам.

В нескольких домах в Чижовке уже несколько часов нет холодной воды, организовали подвоз питьевых цистерн. Об этом сообщили читатели, в «Минскводоканале» эту информацию подтвердили, пишет tut.by.

В диспетчерской «Минскводоканала» рассказали, что отключение холодной воды затронуло восемь домов на улицах Голодеда и Уборевича.

— Строители порвали водопровод, повреждение сейчас устраняется, — сообщили журналистам.

В двух точках микрорайона организовали подвоз питьевой воды в цистернах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сегодня главное – отставка Лукашенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко Андрей Санников
Саше больше не звоните
Саше больше не звоните Ирина Халип
Приглашаем всю Беларусь в столицу
Приглашаем всю Беларусь в столицу Евгений Афнагель
Таракан упал на спину
Таракан упал на спину Алексей Мельников