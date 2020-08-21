В Чижовке в нескольких домах нет холодной воды 21.08.2020, 15:56

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Люди снова ходят к цистернам.

В нескольких домах в Чижовке уже несколько часов нет холодной воды, организовали подвоз питьевых цистерн. Об этом сообщили читатели, в «Минскводоканале» эту информацию подтвердили, пишет tut.by.

В диспетчерской «Минскводоканала» рассказали, что отключение холодной воды затронуло восемь домов на улицах Голодеда и Уборевича.

— Строители порвали водопровод, повреждение сейчас устраняется, — сообщили журналистам.

В двух точках микрорайона организовали подвоз питьевой воды в цистернах.

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