В Чижовке в нескольких домах нет холодной воды
- 21.08.2020, 15:56
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Люди снова ходят к цистернам.
В нескольких домах в Чижовке уже несколько часов нет холодной воды, организовали подвоз питьевых цистерн. Об этом сообщили читатели, в «Минскводоканале» эту информацию подтвердили, пишет tut.by.
В диспетчерской «Минскводоканала» рассказали, что отключение холодной воды затронуло восемь домов на улицах Голодеда и Уборевича.
— Строители порвали водопровод, повреждение сейчас устраняется, — сообщили журналистам.
В двух точках микрорайона организовали подвоз питьевой воды в цистернах.