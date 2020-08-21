Бывший офицер-пограничник — лукашенковским карателям: Железный Крест Третьего Рейха ваша награда 11 21.08.2020, 16:57

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Александр Велесницкий

Александр Велесницкий отказался от медали «За безупречную службу».

Напомним, 13 августа Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» 300 сотрудников МВД, среди которых ОМОНовцы, водители автозаков и работники изолятора на Окрестина, пишет «Медиа-Полесье».

Свое решение житель города Столина Александр Велесницкий объяснил в видеобращении, размещенном в социальных сетях. Решение было принято после того, как в интернете появился указ Лукашенко о награждении такой же медалью целого ряда сотрудников Министерства внутренних дел.

Данный указ был подписан 13 августа 2020 года, на четвертый день после президентских выборов на фоне жестоких массовых репрессий против мирного гражданского населения.

— Я принял эту награду с гордостью. Более чем 15 лет действительно достойной службы в пограничных войсках и органах пограничной службы давали повод считать, что я имею право носить эту награду на своем парадном кителе. Так было до вчерашнего дня.

Вчера я узнал, что этой же медалью в срочном порядке награждают тех, кто участвует в похищениях, избиениях и истязаниях мирных людей, женщин и мужчин, несовершеннолетних и подростков, стариков.

Карателям была поставлена задача посеять страх среди инакомыслящих. Теперь, оказывается, безупречно служит тот, кто заливает кровью асфальт внутренних стоянок РУВД и пыточных камер на Окрестина.

Железный Крест Третьего Рейха их награда. Это убийцы и палачи белорусского народа, — сказал Александр Велесницкий в видеообращении.

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