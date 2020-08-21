«Шахтер»: Мы против насилия и призываем общественность не оставаться в стороне 21.08.2020, 17:14

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Официальное заявление футбольного клуба из Солигорска.

Лидер чемпионата Беларуси-2020 "Шахтер" объявил о присоединении к благотворительному проекту "Имена" и призвал общественность помочь пострадавшим в ходе протестов населения по всей стране.

Друзья!

На минувшей неделе наша страна столкнулась с волной немыслимой жестокости. Ежедневно общеизвестными становятся новые факты насилия, от которых буквально приходишь в оцепенение. Среди пострадавших — сотни людей с травмами разной степени тяжести. Многим из них сейчас требуется помощь.

В данный момент действуют несколько благотворительных проектов, целью которых является сбор средств для оказания медицинской помощи, оказавшимся в беде людям. Поддерживая любой из них, вы натурально спасаете чье-то здоровье, а возможно и жизнь.

Коллектив футбольного клуба "Шахтер" присоединился к проекту благотворительной платформы "ИМЕНА".

ВАЖНО❗️ Если вам или кому-то из ваших близких требуется помощь, вы можете обратиться по номеру круглосуточной горячей линии +375 44 709-79-11 и вам подскажут весь алгоритм действий.

Мы выступаем против насилия и призываем общественность не оставаться в стороне, — говорится в обращении "Шахтера" в Instagram.

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