закрыть
21 августа 2020, пятница, 18:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Шахтер»: Мы против насилия и призываем общественность не оставаться в стороне

  • 21.08.2020, 17:14
  • 2,941
«Шахтер»: Мы против насилия и призываем общественность не оставаться в стороне

Официальное заявление футбольного клуба из Солигорска.

Лидер чемпионата Беларуси-2020 "Шахтер" объявил о присоединении к благотворительному проекту "Имена" и призвал общественность помочь пострадавшим в ходе протестов населения по всей стране.

Друзья!

На минувшей неделе наша страна столкнулась с волной немыслимой жестокости. Ежедневно общеизвестными становятся новые факты насилия, от которых буквально приходишь в оцепенение. Среди пострадавших — сотни людей с травмами разной степени тяжести. Многим из них сейчас требуется помощь.

В данный момент действуют несколько благотворительных проектов, целью которых является сбор средств для оказания медицинской помощи, оказавшимся в беде людям. Поддерживая любой из них, вы натурально спасаете чье-то здоровье, а возможно и жизнь.

Коллектив футбольного клуба "Шахтер" присоединился к проекту благотворительной платформы "ИМЕНА".

ВАЖНО❗️ Если вам или кому-то из ваших близких требуется помощь, вы можете обратиться по номеру круглосуточной горячей линии +375 44 709-79-11 и вам подскажут весь алгоритм действий.

Мы выступаем против насилия и призываем общественность не оставаться в стороне, — говорится в обращении "Шахтера" в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья! ⠀ На минувшей неделе наша страна столкнулась с волной немыслимой жестокости. Ежедневно общеизвестными становятся новые факты насилия, от которых буквально приходишь в оцепенение. Среди пострадавших – сотни людей с травмами разной степени тяжести. Многим из них сейчас требуется помощь. ⠀ В данный момент действуют несколько благотворительных проектов, целью которых является сбор средств для оказания медицинской помощи, оказавшимся в беде людям. Поддерживая любой из них, вы натурально спасаете чье-то здоровье, а возможно и жизнь. ⠀ Коллектив футбольного клуба «Шахтер» присоединился к проекту благотворительной платформы «ИМЕНА» (Ссылка - в описании профиля). ⠀ ВАЖНО❗️ Если вам или кому-то из ваших близких требуется помощь, вы можете обратиться по номеру круглосуточной горячей линии +375 44 709-79-11 и вам подскажут весь алгоритм действий. ⠀ Мы выступаем против насилия и призываем общественность не оставаться в стороне.

Публикация от FC Shakhter Soligorsk (@fcshakhterby)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сегодня главное – отставка Лукашенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко Андрей Санников
Саше больше не звоните
Саше больше не звоните Ирина Халип
Приглашаем всю Беларусь в столицу
Приглашаем всю Беларусь в столицу Евгений Афнагель
Таракан упал на спину
Таракан упал на спину Алексей Мельников