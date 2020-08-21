Как выйти из государственных профсоюзов: пошаговая инструкция

Как выйти из государственных профсоюзов: пошаговая инструкция5
- 21.08.2020, 17:33
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«Хватит финансировать Орду!»
Граждане Беларуси начали активно выходить из государственной Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) во главе с Михаилом Ордой, который возглавлял избирательный штаб Лукашенко на президентских выборах. Перед многими встал вопрос: как правильно выйти из госпрофсоюзов и присоединиться к независимому профсоюзному движению?
Профсоюз РЭП готов проконсультировать по поводу того, как создать свой независимый профсоюз или вступить уже в существующие независимые профсоюзы. Вот образцы заявлений: о выходе из профсоюза и заявление о прекращении удержания профсоюзных взносов.
Контакты профсоюза РЭП:
Минск – +375173424651, + 375173484187, +375296324651
Брест – +375336742303
Гомель – +375232335625, + 375296992865
Могилев – +375257650225
Орша – +375297125755, + 3753368440516
Бобруйск +375297469988
Борисов – +375296779537
e-mail profrep@gmail.com https://www.praca-by.info/