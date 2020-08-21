«Заключенные объявили голодовку в знак солидарности» 4 21.08.2020, 17:40

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Фото: tut.by

Еще одна история о взаимопомощи.

Евгений, арестованный во время протестов в Минске, рассказал о солидарности со стороны заключенных в тюрьме в Жодино, пишет kp.by.

- Ночью в Жодино привезли 13 побитых, запуганных и голодавших трое суток ребят с Окрестина. Мы их покормили хлебом, который нам накануне дали, и разложили на кроватях валетами, чтобы поспали. Помню, они подрывались при каждом шорохе.

Увидев переполненные камеры с новичками, зэки в знак протеста объявили голодовку.

- Сказали, что отказываются есть в знак солидарности с политическими заключенными. В итоге они уговорили конвоиров не запихивать нас всех вместе, а отдавать им по паре человек в камеры. В итоге четверых забросили в камеру к зэкам. Старший по хате сказал: «Спите и не бойтесь, вас никто не тронет. Мы шуметь не будем». И тихо играли себе в нарды. Даже заварили роллтон из передачек, поделились сигаретами. Зэки оказались намного человечнее нашего ОМОНа.

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