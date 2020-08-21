Футболист Иван Бахар вышел на матч с белым браслетом на запястье

Футболист Иван Бахар вышел на матч с белым браслетом на запястье2
- 21.08.2020, 18:57
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Нападающий минского «Динамо» поддержал сторонников перемен.
Нападающий минского "Динамо" Иван Бахар играет в матче чемпионата Беларуси против "Слуцка" с белым браслетом на запястье правой руки.
Это первая игра национального первенства после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, передает pressball.by.
Белый браслет — своего рода символ сторонников перемен существующего политического режима в Беларуси.