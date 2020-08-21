Письмо с требованиями к власти подписали более 300 спортсменов и работников отрасли 1 21.08.2020, 19:27

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Татьяна Троина

Среди подписавшихся – Троина, Мещеряков, Герасименя, Левченко и Романовская.

Уже более 300 белорусских спортсменов, тренеров, журналистов и других работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти. Основные пункты письма: проведение новых президентских выборов в соответствии с международными стандартами, освобождение и реабилитация всех политических заключенных, наказание виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций.

Среди новых подписавшихся известная в прошлом баскетболистка Татьяна Троина и пловец Павел Санкович.

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