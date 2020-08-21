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Работники «Гродноэнерго»: Мы не признаем результатов президентских выборов

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  • 21.08.2020, 19:30
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Работники «Гродноэнерго»: Мы не признаем результатов президентских выборов
иллюстрационное Фото: energo.grodno.by

Также они выражают солидарность с участниками мирных протестов.

Работники «Гродноэнерго» направили обращение руководству области и города, а также гендиректору «Гродноэнерго», передает «Радыё Рацыя». Они выражают глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в стране после 9 августа 2020 года. «Мы не признаем результатов президентских выборов и официальные цифры, озвученные ЦИК», говорится в обращении.

Также работники «Гродноэнерго» выражают солидарность с участниками мирных протестов и требуют провести повторные выборы, прекратить применения силы в отношении мирных граждан со стороны МВД, прекратить незаконные задержания и аресты, привлечь к ответственности виновных в задержаниях и издевательствах над мирными гражданами, освободить политзаключенных.

Под обращением подписались 668 человек.

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