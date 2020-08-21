Байден будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии 21.08.2020, 19:47

Джо Байден

Фото: AP

Бывший вице-президент США официально заявил о своем выдвижении от Демократической партии.

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии. Об этом 21 августа сообщает Bloomberg.

Выступая со сцены в почти пустом зале, Байден сказал, что будет союзником света, а не тьмы, и призвал американцев встать на "путь надежды и света", отмечает агентство.

Кандидат от демократов выступил с критикой действий президента США Дональда Трампа во время пандемии коронавируса. Он сказал, что Трамп не смог выполнить долг перед нацией, не смог защитить ее, сообщает Reuters.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.

19 августа Демократическая партия США официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты.

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