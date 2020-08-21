Отец Виктора Цоя поддержал задержанного диджея Перемен 3 21.08.2020, 20:18

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Роберт Цой

Фото: Олег ЗОЛОТО

Роберт Цой надеется на освобождение включившего песню «Перемен!» Владислава Соколовского.

Роберт Цой, отец покойного фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, выразил надежду на освобождение вновь задержанного белорусскими властями диджея Владислава Соколовского, который включил известную песню «Перемен» на концерте в Минске 6 августа, пишет belaruspartisan.by.

«Если его задержали за песню, то, конечно, я надеюсь, что его отпустят. Со временем его так или иначе отпустят. Они там многих и так отпустили», — сказал отец Цоя.

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