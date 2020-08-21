На площади Независимости люди поют «Стены рухнут!» 21.08.2020, 20:35

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Видеофакт.

Площадь в Минске поет «Стены рухнут!», пишет телеграм-канал «Баста!».

Напоминаем, независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:

— Друзья! Сегодня вечером, как обычно, мы собираемся на центральных площадях своих городов, чтобы поддержать бастующих рабочих и еще раз громко потребовать выполнения народных требований.

Минчане, собираемся на проспекте Независимости и в 19.00 идем на площадь Независимости.

Мы требуем:

- немедленной отставки Лукашенко,

- проведения новых президентских выборов,

- освобождения всех политзаключенных,

- отмены цензуры в официальных СМИ и разблокировки «Хартии’97»,

- предоставления теле- и радиоэфира представителям стачкомов,

- правосудия над виновными в убийствах и пытках.

Каждый день белорусы демонстрируют чудеса героизма, самоорганизованности и смелости. Но нельзя останавливаться. Нужно продолжать давление на власть и добиваться выполнения наших требований.

Каждый день! Ни шагу назад!

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