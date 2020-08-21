На площади Независимости люди поют «Стены рухнут!»
- 21.08.2020, 20:35
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Видеофакт.
Площадь в Минске поет «Стены рухнут!», пишет телеграм-канал «Баста!».
Напоминаем, независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:
— Друзья! Сегодня вечером, как обычно, мы собираемся на центральных площадях своих городов, чтобы поддержать бастующих рабочих и еще раз громко потребовать выполнения народных требований.
Минчане, собираемся на проспекте Независимости и в 19.00 идем на площадь Независимости.
Мы требуем:
- немедленной отставки Лукашенко,
- проведения новых президентских выборов,
- освобождения всех политзаключенных,
- отмены цензуры в официальных СМИ и разблокировки «Хартии’97»,
- предоставления теле- и радиоэфира представителям стачкомов,
- правосудия над виновными в убийствах и пытках.
Каждый день белорусы демонстрируют чудеса героизма, самоорганизованности и смелости. Но нельзя останавливаться. Нужно продолжать давление на власть и добиваться выполнения наших требований.
Каждый день! Ни шагу назад!