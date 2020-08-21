Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехерами не будем! 7 21.08.2020, 20:40

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фото: oilreview.kiev.ua

Глава Союза горняков Украины поддержал солигорских шахтеров и ответил диктатору.

Глава Союза горняков Украины Михаил Волынец отреагировал на заявление Лукашенко. 21 августа обезумевший диктатор пригрозил бастующим горнякам Солигорска, что найдет замену. «Шахтеры приедут из Украины, - сказал он. - У них море безработных».

«Шахтеры - одна из самых солидарных каст в мире, - говорит Волынец. - Никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров».

Кроме того, оказывается, что в Украине шахтеров тоже не хватает. «У нас не укомплектован штат», - сказал глава профсоюза. Он хочет, чтобы горняки Солигорска выдержали давление властей и добились «прав и свобод».

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