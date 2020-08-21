Место встречи изменить нельзя (Онлайн) 1 21.08.2020, 20:53

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Фото: tut.by

Площадь Независимости и другие площади и улицы Беларуси.

В 12-й день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки белорусы собираются на центральных площадях своих городов. Минчане, которые поучаствовали в цепи «Никогда снова», растянувшейся от Окрестина до Куропат, присоединяются к большому митингу на площади Независимости, который проходит в столице каждый день.

21:18 Cказочная атмосфера!

21:13 Еще фото протестной площади Независимости сегодня. Атмосфера перемен в воздухе!

21:07 В центре Минска сегодня красиво!

21:02 Люди сегодня прекрасно проводили время на площади возле Дома правительства в Минске. Впрочем, как и каждый день.

20:58 Около пяти тысяч человек прямо сейчас на площади!

20:55 Люди поют «Тры чарапахi» группы N.R.M. на площади Независимости. Потрясающая атмосфера!

20:52 На площади Ленина в Бресте сегодня тоже жарко. Люди собираются каждый день.

20:40 Люди с Немиги двинулись на площадь Независимости, где сейчас проходит митинг.

20:31 Главный хит белорусских протестов! Посмотрите, как ребята исполняют культовую песню Виктора Цоя!

20:29 На площади Независимости в Минске люди поют «Стены рухнут!» Как всегда — очень атмосферно!

20:25 В Витебске шумно!

20:21 На митинге в Гродно Сашу-таракана посадили в клетку.

20:14 Собравшиеся на площади Независимости люди приветствуют проезжающих водителей.

20:06 В Мяделе сейчас тоже очень бодро!

19:59 Креативные ребята в Витебске. Там сегодня также проходит акция солидарности.

19:56 На Независимости предприниматели раздают участникам акции кофе.

19:55 В Минске грузины вышли поддержать белорусов, борющихся за перемены!

19:41 Работники МТЗ уже на площади Независимости!

19:33 Тем временем в Гродно уже все больше людей.

19:31 На площади Независимости прямо сейчас свободный микрофон. Каждый может высказать свое мнение.

19:28 Тем временем на площади Независимости уже собираются люди.

19:26 В Мяделе сегодня также собираются протестующие.

19:23 Витебск — вольный город!

19:21 Как сообщают независимые журналисты, в Гродно на площади Ленина уже около 1500 человек.

19:20 В Бобруйске вышли с огромным бело-красно-белым флагом. Очень красивая традиция!

19:19 В Молодечно на площади сейчас около трех тысяч человек.

19:03 Минчане собираются на традиционный вечерний митинг на площади Независимости. Приходите!

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