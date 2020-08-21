Место встречи изменить нельзя (Онлайн)1
- 21.08.2020, 20:53
- 4,554
Площадь Независимости и другие площади и улицы Беларуси.
В 12-й день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки белорусы собираются на центральных площадях своих городов. Минчане, которые поучаствовали в цепи «Никогда снова», растянувшейся от Окрестина до Куропат, присоединяются к большому митингу на площади Независимости, который проходит в столице каждый день.
21:18 Cказочная атмосфера!
21:13 Еще фото протестной площади Независимости сегодня. Атмосфера перемен в воздухе!
21:07 В центре Минска сегодня красиво!
21:02 Люди сегодня прекрасно проводили время на площади возле Дома правительства в Минске. Впрочем, как и каждый день.
20:58 Около пяти тысяч человек прямо сейчас на площади!
20:55 Люди поют «Тры чарапахi» группы N.R.M. на площади Независимости. Потрясающая атмосфера!
20:52 На площади Ленина в Бресте сегодня тоже жарко. Люди собираются каждый день.
20:40 Люди с Немиги двинулись на площадь Независимости, где сейчас проходит митинг.
20:31 Главный хит белорусских протестов! Посмотрите, как ребята исполняют культовую песню Виктора Цоя!
20:29 На площади Независимости в Минске люди поют «Стены рухнут!» Как всегда — очень атмосферно!
20:25 В Витебске шумно!
20:21 На митинге в Гродно Сашу-таракана посадили в клетку.
20:14 Собравшиеся на площади Независимости люди приветствуют проезжающих водителей.
20:06 В Мяделе сейчас тоже очень бодро!
19:59 Креативные ребята в Витебске. Там сегодня также проходит акция солидарности.
19:56 На Независимости предприниматели раздают участникам акции кофе.
19:55 В Минске грузины вышли поддержать белорусов, борющихся за перемены!
19:41 Работники МТЗ уже на площади Независимости!
19:33 Тем временем в Гродно уже все больше людей.
19:31 На площади Независимости прямо сейчас свободный микрофон. Каждый может высказать свое мнение.
19:28 Тем временем на площади Независимости уже собираются люди.
19:26 В Мяделе сегодня также собираются протестующие.
19:23 Витебск — вольный город!
19:21 Как сообщают независимые журналисты, в Гродно на площади Ленина уже около 1500 человек.
19:20 В Бобруйске вышли с огромным бело-красно-белым флагом. Очень красивая традиция!
19:19 В Молодечно на площади сейчас около трех тысяч человек.
19:03 Минчане собираются на традиционный вечерний митинг на площади Независимости. Приходите!