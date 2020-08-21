Журналистов русской службы «Радио Свобода» депортируют из Беларуси 6 21.08.2020, 21:05

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фото: andriy dubchak/radiosvoboda.org

Их задержали сегодня возле МТЗ.

Журналистов русской службы «Радио Свобода» Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева, задержанных сегодня у МТЗ, депортируют из Беларуси, пишет tut.by. Им будет запрещен въезд в Беларусь в течение пяти лет. На машине российского посольства журналистов везут в Смоленск.

Напомним, (журналистов остановили сегодня для проверки документов - https://charter97.org/ru/news/2020/8/21/390410/). Перед их отъездом в Минск редакция запросила в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь официальное разрешение на аккредитацию своих сотрудников для работы на территории страны.

Власти Беларуси систематически препятствуют работе в стране журналистов и независимому освещению протестов последних нескольких недель.

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