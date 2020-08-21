Диджей Перемен уже на свободе 1 21.08.2020, 21:15

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Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

С Владом Соколовским провели беседу в МВД.

Звукорежиссера Влада Соколовского, который недавно вышел из ЦИП на Окрестина, сегодня забирали в МВД. Он успел сообщить родственникам, что его везут на улицу Городской Вал, где находится центральный аппарат МВД. Эту информацию подтвердил адвокат Михаил Боднарчук. Через пару часов его отпустили — оказалось, приглашали на беседу, пишет tut.by.

О своем задержании Влад Соколовский сообщил родственникам. По информации адвоката, Влад находился в центральном аппарате МВД, однако к клиенту его не пускали.

— Лишь сказали, что скоро должны отпустить.

Информацию о задержании Влада также подтвердил его коллега Кирилл Галанов, который также получил десять суток административного ареста за песню «Перемен», прозвучавшую в Киевском сквере на дне открытых дверей

— В 16.20 мы разговаривали с Владом по телефону. Он рассказал, что на завтра его вызывают в МВД, спрашивал, связывались ли со мной. Я ответил, что мне никто не звонил, — рассказывает Кирилл Галанов. — Буквально через две минуты набрал Влада еще раз, он сказал: «Кирилл, мне звонят в дверь». И попросил связаться с адвокатом. Еще успел написать своей девушке: «Меня забрали».

Около 20.00 стало известно, что Влада отпустили.

— Соколовского пригласили на беседу, он приехал с сотрудниками МВД, его никто задерживал, — объяснила Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД. — В отношении Соколовского никаких уголовных и административных процессов не ведется. С ним побеседовали, и он убыл.

Напомним, на 6 августа был заявлен большой митинг в поддержку Светланы Тихановской. Однако все разрешенные площадки оказались заняты городскими мероприятиями. В итоге в парке Дружбы народов прошел заявленный властями праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. В нескольких сотнях метров от парка — в Киевском сквере — должен был пройти день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Но здесь собралась многотысячная толпа — и что-то пошло не так. Выступление баяниста Виталия Воронко неожиданно прервала песня «Перемен» Виктора Цоя. Оказалось, сотрудники Дворца детей и молодежи, которые стояли за пультом, сознательно включили эту композицию. На руках парней были белые браслеты. Владислав и Кирилл заявили журналистам, что сделали это сознательно, потому что хотят перемен и готовы к тому, что завтра останутся без работы. Неожиданное изменение программы присутствующие, которых к тому времени собралось уже несколько тысяч, поддержали криками «Молодцы!» и аплодисментами.

После мероприятия парней осудили на 10 суток ареста.

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