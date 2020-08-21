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Минск сегодня стоял и гудел

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  • 21.08.2020, 22:44
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Минск сегодня стоял и гудел
фото: auto.onliner.by

Автомобилисты откликнулись на призывы о кратковременной приостановке движения по дорогам.

Сегодня в разных частях столицы после 18:00 образовались заторы. Некоторые автомобили включили аварийку и сигналили, останавливались прямо посреди дороги. Автомобилисты откликнулись на призывы в интернете о кратковременной приостановке движения по дорогам, пишет «Онлайнер».

Первый затор на видео на проспекте Дзержинского продлился около 10 минут, после чего автомобилисты в потоке дружно стартовали по своим делам.

Правда, вскоре на проспекте образовался затор посерьезнее.

фото: auto.onliner.by
фото: auto.onliner.by
фото: auto.onliner.by
фото: auto.onliner.by

Пробка наблюдалась и в районе станции метро «Немига». Там же вдоль дороги выстроились люди с бело-красно-белыми флагами.

К 18:55 затор растворился. Машины продолжали сигналить.

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