ООН: В Беларуси в ходе мирных протестов погибли минимум четыре человека

ООН: В Беларуси в ходе мирных протестов погибли минимум четыре человека5
- 21.08.2020, 22:30
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Судьба еще восьмерых до сих пор неизвестна.
В ООН заявили, что МВД Беларуси подтвердило гибель 4 человек во время протестов. Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.
Судьба еще восьмерых человек до сих пор неизвестна.
Напомним, официально в Беларуси сообщалось о трех жертвах мирных протестов. Первой стал Александр Тарайковский — он погиб 10 августа в Минске около «Пушкинской», его похоронили 15 августа.
11 августа после задержания умер Александр Вихор, его провожали в последний путь 16 августа.
19 августа стало известно о гибели Геннадия Шутова.