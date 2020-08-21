ООН: В Беларуси в ходе мирных протестов погибли минимум четыре человека 5 21.08.2020, 22:30

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фото: svaboda.org

Судьба еще восьмерых до сих пор неизвестна.

В ООН заявили, что МВД Беларуси подтвердило гибель 4 человек во время протестов. Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

Судьба еще восьмерых человек до сих пор неизвестна.

Напомним, официально в Беларуси сообщалось о трех жертвах мирных протестов. Первой стал Александр Тарайковский — он погиб 10 августа в Минске около «Пушкинской», его похоронили 15 августа.

11 августа после задержания умер Александр Вихор, его провожали в последний путь 16 августа.

19 августа стало известно о гибели Геннадия Шутова.

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