Жители Зельвы потребовали от Лукашенко уйти навсегда
- 21.08.2020, 22:54
- 2,803
На родине Ларисы Гениюш продолжаются протесты.
Жители Зельвы вышли на митинг в центральном сквере. Среди присутствующих были учителя, медицинские работники, предприниматели, молодежь, передает «Радыё Рацыя».
Люди держали много плакатов с надписями: «Моя дочь не овца, а мой сын не наркоман», «Мы против насилия», «Ты не уволишь всю страну», «Нельзя молчать», «Включи совесть» и другие.
Зельвенцы требовали, чтобы Лукашенко ушел навсегда, потому что народ за него не голосовал.
В ближайшие дни зельвенцы тоже выйдут на митинги и потребуют отставки Лукашенко.