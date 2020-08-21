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Жители Зельвы потребовали от Лукашенко уйти навсегда

  • 21.08.2020, 22:54
  • 2,803
Жители Зельвы потребовали от Лукашенко уйти навсегда
фото с сайта: racyja.com

На родине Ларисы Гениюш продолжаются протесты.

Жители Зельвы вышли на митинг в центральном сквере. Среди присутствующих были учителя, медицинские работники, предприниматели, молодежь, передает «Радыё Рацыя».

Люди держали много плакатов с надписями: «Моя дочь не овца, а мой сын не наркоман», «Мы против насилия», «Ты не уволишь всю страну», «Нельзя молчать», «Включи совесть» и другие.

Зельвенцы требовали, чтобы Лукашенко ушел навсегда, потому что народ за него не голосовал.

В ближайшие дни зельвенцы тоже выйдут на митинги и потребуют отставки Лукашенко.

фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
фото с сайта: racyja.com
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