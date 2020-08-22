Барабаны и креатив: в Витебске придумали новый формат мирных акций 22.08.2020, 8:21

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Фото: tut.by

Репортаж из вольного города на Двине.

В Витебске 21 августа состоялась «музыкальная прогулка» — по городу под ритм барабанов прошли сотни человек. Шествие стало, пожалуй, самой креативной и дружной акцией за все десять дней мирных протестов в городе, пишет tut.by.

Изюминкой шествия были четыре барабана. Точнее, три обычных барабана и одна дарбука (это тоже барабан, только маленький, он распространен на Ближнем Востоке). Ритм, под который колонна шла по улицам, выбивали парни-музыканты.

Фото: tut.by

Новый необычный формат для акции придумал Владимир Булавский — музыкант, историк, ивент-менеджер, организатор многочисленных культурных проектов в Витебске (многие из них проводились совместно с городскими властями).

Участники «музыкальной прогулки» начали собираться на улице Суворова, возле кафе-кондитерской «Бисквит», к 18.30. В основном, это была молодежь, но прогуляться в этот вечер по городу под барабаны были не против и люди постарше.

Фото: tut.by

Около семи вечера к собравшимся подошел сотрудник в штатском, который представился майором милиции. Он сообщил, что акция — не санкционирована городскими властями, и попросил всех разойтись.

— Я вас предупредил. Если вы будете задержаны, потом держите обиду сами на себя.

— Товарищ майор, мы хотим мирно стоять или ходить по городу, хотим мирно отстаивать свои голоса. Мы никому не угрожаем, не бросаем камнями. А вы что, повторите тут то, что было на Окрестина? Будете нас избивать? Вы мне в глаза посмотрите! Вы готовы на это? — спросил у милиционера молодой человек.

— Я лично вас не избивал, — ответил майор. — Зачем мне вас бить? Все будет в рамках законодательства. А сейчас я вас просто предупреждаю: данное мероприятие, если вы пойдете с флагами, не санкционировано.

Фото: tut.by

Тем не менее горожане решили идти по Витебску.

— Зладзім музычны перформанс. І зробім гэты вечар свабодным, культурным, музычным. Пакажам, што мы абсалютна мірныя пратэстоўцы. На гэтым плакаце — старшыня аблвыканкама Мікалай Мікалаевіч Шарстнёў. У панядзелак на сустрэчы з ініцыятыўнай групай гараджан ён абяцаў, што ў Віцебску не будуць затрымліваць мірных дэманстрантаў. І мы спадзяемся, што спадар Шарстнёў выканае сваё абяцанне. «Слова пацана» на плакаце напісана не таму, што мы хочам абразіць губернатара, а таму, што ўсім трэба трымаць сваё слова.

Фото: tut.by

С улицы Суворова колонна прошла по Ратушной площади, мимо памятника князю Ольгерду. По улице Толстого вышла на улицу Пушкина.

Сделали остановку возле памятника Пушкину. Объявили, что дальше все идут на площадь Победы — там будет концерт. Желающим раздали тексты белорусских песен: «Тры чарапахі», «Паветраны шар», «Грай», «Сонца нам дапаможа», «Я нарадзіўся тут», «Магутны Божа», «Муры» и других.

Митингующие скандировали: «Жыве Беларусь!», «Мы — один народ!», «Уходи!», «Витебск, вставай!», «Город наш!», «Верым, можам, пераможам!» и т.д.

Участники «прогулки» несли плакаты: «Марк Шагал и ты шагай», «Начальник РОВД Октябрьского района Бородавко В.А., Родина — это люди», «Я свободен», «Віцебск — горад вольных», «Чак Норыс з намі», «Магдэбургскае права ніхто не адмяняў» (право на самоуправление Витебск получил в 1597 году). Ну и вышеупомянутое «Слово пацана» с фотографией губернатора Николая Шерстнева, который поднимает гирю (глава области известен своей любовью к силовым видам спорта).

Фото: tut.by

По пути демонстрантов приветствовали горожане. «Жыве Беларусь!» в ответ кричали и из окон, и с балконов домов, и с противоположных сторон улиц.

Автомобили сигналили в знак солидарности.

В колонне вышагивала Мика — золотой ретривер с БЧБ-лентой на шее и доброй умилительной мордахой. Она несла в пасти плакат: «Я хоть и собака, но умею считать лучше, чем ЦИК». Ее хозяйка Лиза рассказала:

— Мика — очень общительная, обожает быть в центре внимания. На «Славянском базаре» она всегда среди людей. И сейчас — то же самое на мирных акциях протеста. Мику все полюбили. Некоторые шутят: «Интересно, а собаке могут дать штраф за участие в неразрешенном шествии?».

Фото: tut.by

Барабанную дробь в этот вечер слышали жители Московского проспекта, улиц Ленина, Смоленской и других центральных магистралей Витебска.

На Московском проспекте за шествием наблюдали два мальчика — 7-летний Максим и 5-летний Влад.

— А как вам эта демонстрация?

— Во! — поднял вверх большой палец Максим. — Барабаны играют очень круто!