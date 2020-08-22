Генсек правящей партии Германии: Лукашенко приперт к стене 22.08.2020, 8:27

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Пауль Цимиак

Евросоюз дал четкий сигнал людям в Беларуси.

Генеральный секретарь правящего в ФРГ в коалиции с социал-демократами Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) в интервью DW рассказал, как ЕС и ФРГ могут поддержать мирные протесты в Беларуси.

- Евросоюз встал на сторону мирных протестов. Что конкретно собирается делать Германия?

- У Германии есть своя роль и внутри Евросоюза. Во-первых, вчера главы государств и правительств стран ЕС подали важный сигнал людям в Беларуси. Сказав им, что они не признают результаты этих нечестных выборов, они дали им понять: мы на вашей стороне. Некоторые считают, что это не самое важное. Но на самом деле, все наоборот. Потому что это важный сигнал. Во-вторых, нужны санкции. Не коллективные санкции против всего народа Беларуси, а санкции против тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов, и тех, кто виновен в уголовных преступлениях за применение насилия против мирных демонстрантов. И я могу себе представить, что ОБСЕ может внести свой положительный вклад.

- Россия тоже является членом ОБСЕ. Насколько вероятно, что Россия допустит, чтобы все сели за один стол?

- Нельзя допустить вмешательства извне. Люди, которые выходят в Беларуси на улицы, этого не хотят. Это касается и Запада, в частности Европейского Союза. И, с моей точки зрения, это в той же степени касается и Востока, то есть России. ОБСЕ - это организация, членом которой, как вы сказали, является Россия, членом которой является Беларусь и также государства ЕС. Поэтому это правильный инструмент. И поэтому России стоит подумать над тем, что она делает. За словами должны последовать дела. Поэтому когда говорится о том, что не должно быть вмешательства извне, это касается и России.

- Канцлер ФРГ Ангела Меркель смогла поговорить с Владимиром Путиным. Пришло ли время для того, чтобы Германия оказала давление и использовала свою власть, к примеру, в связи с "Северным потоком-2"?

- Мы можем воспользоваться своим влиянием в разных областях. Но важно, чтобы мы как Европейский союз говорили одним голосом. И мы делаем это совместно. Есть разные возможности. Но прежде всего - это санкции против тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и за уголовные преступления. Эти люди должны знать, что их действия не останутся без последствий.

- Что вы сейчас ожидаете от Лукашенко? Верите ли вы в том, что могут состояться переговоры?

- Я не думаю, что переговоры с Лукашенко могут состояться. Разрыв между теми, кто выходит на мирные демонстрации, и принятыми им неприемлемыми мерами слишком велик. Атмосфера доверия разрушена. Но есть другие люди в этой стране, которые работают во властном аппарате и правительстве. Лукашенко приперт к стене. У него не так много вариантов. Мы должны сделать все для того, чтобы избежать насилия и связанных с этим эксцессов.