«Только в Минске произойдут события, которые позволят поменять эту власть» 22.08.2020, 8:40

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Фото: «Наша Ніва»

Делаем историю вместе!

Вчера на площади Независимости в Минске снова прошел массовый митинг, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Решение нашего вопроса, конечно же, произойдет в Минске, - сказал в своем выступлении на митинге на площади Независимости один из лидеров протестов Валентин Троцкий. - Только здесь, в Минске произойдут те события, которые позволят нам поменять эту власть.

И поэтому несмотря на то, что в регионах тоже важны постоянные протесты для смены власти, предлагаю поддержать Марш на Минск и на выходных собраться в столице.

Завтра и послезавтра мы - здесь, в центре Минска. Делаем историю вместе. Делаем историю сейчас!».

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