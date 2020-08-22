«Только в Минске произойдут события, которые позволят поменять эту власть»
- 22.08.2020, 8:40
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Делаем историю вместе!
Вчера на площади Независимости в Минске снова прошел массовый митинг, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Решение нашего вопроса, конечно же, произойдет в Минске, - сказал в своем выступлении на митинге на площади Независимости один из лидеров протестов Валентин Троцкий. - Только здесь, в Минске произойдут те события, которые позволят нам поменять эту власть.
И поэтому несмотря на то, что в регионах тоже важны постоянные протесты для смены власти, предлагаю поддержать Марш на Минск и на выходных собраться в столице.
Завтра и послезавтра мы - здесь, в центре Минска. Делаем историю вместе. Делаем историю сейчас!».