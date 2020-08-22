Латвия и Эстония введут индивидуальные санкции против белорусских властей 9 22.08.2020, 9:43

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Ранее о такой мере заявила Литва.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и его коллега из Латвии Эдгарс Ринкевичс заявили, что страны составили список чиновников Беларуси, в отношении которых введут ограничительные меры. Санкции предусматривают визовые запреты.

Соответствующее заявление опубликовано на сайтах МИД Эстонии и Латвии.

"Министры приветствуют итоги встречи Совета Европы, которая прошла 19 августа, и приняли решение установить индивидуальные санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов в городах Беларуси", – говорится в сообщении.

Страны высоко оценивают основополагающие принципы демократии, одним из которых является право на выражение политической воли путем справедливых выборов, сообщается в документе.

"Эстония и Латвия составили список чиновников Беларуси, в отношении которых будут введены ограничительные мероприятия. Санкции предусматривают визовые запреты", – сообщили министры.

Список должностных лиц, которых внесут в санкционные списки двух стран, пока не опубликован.

19 августа Литва запустила процесс запрета на въезд в страну Лукашенко и еще 31 белорусского чиновника. Конкретные фамилии из санкционного списка, кроме Лукашенко, не сообщались.