«Баста!»: План на субботу, 22 августа

«Баста!»: План на субботу, 22 августа11
- 22.08.2020, 9:50
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Один - за всех, и все - за одного.
Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:
— Один - за всех, и все - за одного. Мы продолжаем бессрочные акции протеста и Всебелорусскую забастовку. Что делаем сегодня.
Начинаем Марш на Минск. Кто-то уже направляется в столицу, кто-то планирует сделать это сегодня. Представители регионов, координируйте свои действия через протестные чаты, пишите нам на @basta_minsk, если нужен ночлег в столице. Минчане, здесь информация для тех, кто готов помочь.
Поддерживаем бастующих рабочих и те коллективы, которые пока еще обсуждают возможность присоединения к протестам. Создаем стачкомы - это очень важно. Нужно, чтобы на каждом предприятии появились авторитетные лидеры, которые будут четко объяснять, что и как делать.
Проводим акции протеста в любом формате и количестве. Договорились в чате дома - вышли, сделали. Договорились в чате микрорайона - вышли, сделали. Подготовили флаг или транспарант - нашли место и вывесили. Четко, организованно и методично бьем по таракану везде, где можно.
Вечером массово выходим в центр своих населенных пунктов, поднимаем флаги, громко скандируем наши лозунги. Минск - площадь Независимости, 19.00. Добираемся в центр заранее, с учетом пробок.
Наши главные требования:
Отставка Лукашенко.
Освобождение политзаключенных.
Бессрочный протест - до победы!