Sobesednik.ru: Рабочий класс прямо в лицо говорит ему - «Уходи!» 3 22.08.2020, 9:59

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Битва в Беларуси продолжается.

Обозреватель sobesednik.ru Константин Баканов написал о том, что ситуация в Беларуси в корне изменилась и Лукашенко близок к тому, чтобы потерять власть:

— Есть существенный риск потерять власть, унижаться, когда тебя, обходит первая попавшаяся домохозяйка, а рабочий класс прямо в лицо говорит: «Уходи!».

Ну а пока в Беларуси битва продолжается. Деятели культуры отказываются от наград и званий, увольняются журналисты, которым надоело врать, рабочие крупных белорусских предприятий мнутся между чувством собственного достоинства и «зарплатой и семьей». На площади городов каждый день выходят люди с флагами, за которые в былые годы можно было угодить в тюрьму.